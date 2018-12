Canadian Rough Stock at WNFR

By

2018 Wrangler National Finals Rodeo

The Canadians

Selected Bareback Horses

Tag # Brand # Name Delivery Firm SC Code

11 313 Mayhem R Big Stone Rodeo Inc. BS

19 F13 Virgil L C5 Rodeo C5

20 D39 Make Up Face L C5 Rodeo C5

21 F21 Black Strap L C5 Rodeo C5

22 S-83 Special Delivery R Calgary Stampede CA

23 T-19 Tootsie Roll L Calgary Stampede CA

24 T-29 Trail Dust L Calgary Stampede CA

25 Y-5 You See Me L Calgary Stampede CA

26 Y-34 Y Not Crystal L Calgary Stampede CA

27 Y-92 Yipee Kibitz L Calgary Stampede CA

28 Z-16 Zig Zag Cherry R Calgary Stampede CA

29 Z-51 Zulu Warrior L Calgary Stampede CA

57 568 Imperial Beach L Kesler Championship Rodeo KC

58 148 Oakridge L Kesler Championship Rodeo KC

59 885 Candy Smile L Kesler Rodeo GK

60 156 Illegal Smile L Kesler Rodeo GK

61 841 Street Dance R Kesler Rodeo GK

62 232 Uptown Flash R Kesler Rodeo GK

63 731 Garden Party L Kesler Rodeo GK

64 286 Critical Smile R Kesler Rodeo GK

67 X81 Spilled Perfume LF Northcott Macza HN

68 118 Stevie Knicks RF Northcott Macza HN

69 S9 Coors Original LM Northcott Macza HN

104 838 Mucho Dinero RB Wayne Vold Rodeo WV

105 73` True Grit LB Wayne Vold Rodeo WV

Selected Saddle Bronc Horses

Tag # Brand #Name Delivery Firm SC Code

17 711 Rubels L Big Stone Rodeo Inc. BS

18 734 Second Thoughts L Big Stone Rodeo Inc. BS

26 541 Black Hills R C5 Rodeo C5

27 81 Curly Bill L C5 Rodeo C5

28 S-65 Shadow Warrior L Calgary Stampede CA

29 S-66 Stampede Warrior L Calgary Stampede CA

30 T-65 Tiger Warrior L Calgary Stampede CA

31 W-16 Wild Cherry L Calgary Stampede CA

32 Y-15 Y U R Friskey R Calgary Stampede CA

33 Y-38 Yesterdays Delivery L Calgary Stampede CA

34 Z-92 Zaka Kibitz L Calgary Stampede CA

63 534 Break Away L Kesler Championship Rodeo KC

64 023 Artificial Colors R Kesler Rodeo GK

65 778 Copper Cat L Kesler Rodeo GK

72 242 Get Smart RF Northcott Macza Rodeo HN

73 XW OLS Tubs Magic Carpet RMF Outlaw Buckers Rodeo OB

74 B8 OLS Tubs Little Muffin LFM Outlaw Buckers Rodeo OB

75 508 Lunatic Party LF Outlaw Buckers Rodeo OB

105 053 One More Reason L Wayne Vold Rodeo WV

Selected Bulls

Count Tag # Brand # Name Delivery Firm SC Code

20 35 Spotted Demon R Big Stone Rodeo Inc. BS

21 14Y Indian Medicine L Big Stone Rodeo Inc. BS

22 2-1 Mortimer R Big Stone Rodeo Inc. BS

29 LT Double Vision R C5 Rodeo C5

61 449 Chaba L Northcott Macza HN

62 450 Red Pheasant L Outlaw Buckers Rodeo OB

63 222 Blackstone After Party L Outlaw Buckers Rodeo OB

64 069 Brahma Boots Chrome R Outlaw Buckers Rodeo OB

65 102 OLS Tubs Nickle Package L Outlaw Buckers Rodeo OB

99 398 VJV Whiskey Hand R Wayne Vold Rodeo WV

100 +212 Mish Mash L Wayne Vold Rodeo WV