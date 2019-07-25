The 2019 National High School Finals Rodeo was held July 14-20 in Rock Springs, Wyo. The Canadians had a grand time and made the West proud!
Here is the list of who entered and how they finished up. Congratulations, everyone! For full results, visit nhsra.com
Team Standings (47 teams)
- Texas 12,260
- Alberta 2,675
- Saskatchewan 1,005
- British Columbia 420
- Ontario 70
Barrel Racing Average
- Brooke Lang, Cadillac, SK 52.304
- Taya Hamming, Falkland, BC 52.701
- Jacey Boyes, Souris, MB 35.875
- Maddy McGee, Deloraine, MB 36.162
- Jaymie Conrad, Madden, AB 36.203
- Daylynn Olliver, Vibank, SK 36.268
- Brooke Swaffield, Dawson Creek, BC 36.318
- Chloe Woods, Moosomin, SK 36.358
- Aspen Wollen, Baldonnel, BC 36.794
- Sheradyn Griffith, Stockholm, SK 37.352
- Payton Dawn, Amaranth, ON 37.383
- Reata Schlosser, Nanton, AB 41.245
- Hannah McCannell, Carievale, SK 41.508
- Nicole Laforce, High Level, AB 42.134
- Brittany Ollenberger, Pink Mountain, BC 42.284
- Brianna Billy, Williams Lake, BC 52.268
- Logan Resch, Maple Creek, SK 18.157
Bareback Riding — No Canadians Entered
Boys Cutting Average
- Kade Christianson, Nanton, AB 421
- Wyatte Copeland, Rose Prairie, BC 140
- Ben Mitchell, Twin Butte, AB 138
Breakaway Roping Average
- Mikenna Schauer, Halkirk, AB 8.58
- Hanna Nunn, Cardston, AB 11.48
- Cassidy Weber, Carlyle, SK 15.64
- Danita Esmond, Eyebrow, SK 15.88
- Hannah Gaudry, Domremy, SK 17.84
- Tayler Dunk, Campbellford, ON 2.92
- Falyn Thomson, High River, AB 3.37
- Hannah McCannell, Carievale, SK 3.97
- Paige Mizu, Conquest, SK 4.22
- Paris Schneider, Hedley, BC 6.13
- Payton Smith, Eckville, AB 12.49
- Vanessa Caverly, Penticton, BC 12.51
Bull Riding Average
- Quade Hughson, Foremost, AB 145
- Kade McDonald, Melville, SK 55
Tie-Down Roping Average
- Jason Smith, Wimborne, AB 30.53
- Stran Dunham, Souris, MB 19.73
- Kash Bonnett, Ponoka, AB 28.63
- Chase Quam, Saskatoon, SK 35.09
- Lincoln Yarama, Chase, BC 42.16
- Beau Cooper, Stettler, AB 12.38
- Tanner Lockie, Balgonie, SK 14.64
- Jaret Cooper, Vernon, BC 16.67
Girls Cutting Average
- Reata Schlosser, Nanton, AB 416
- Payton Smith, Eckville, AB 278
- Brooke Akune, New Dayton, AB 274
- Paige Mizu, Conquest, SK 265
- Payden Hinton, Prince George, BC 261
- Halle Bedwell, Lloydminster, SK 256
- Brooke Swaffield, Dawson Creek, BC 203
Goat Tying Average
- Kyla Kelly, Red Deer County, AB 24.31
- Brooke Swaffield, Dawson Creek, BC 26.92
- Cassidy Weber, Carlyle, SK 27.94
- Hanna Nunn, Cardston, AB 16.23
- Tori Brower, Stettler, AB 19.16
- Hannah McCannell, Carievale, SK 19.81
- Vanessa Caverly, Penticton, BC 20.41
- Taya Hamming, Falkland, BC 21.22
- Genevieve George, Wilcox, SK 24.58
- Jill Marcenko, Rockglen, SK 24.61
- Lara Beierbach, Whitewood, SK 27.32
- Jacey Boyes, Souris, MB 28.53
- Jenna McKay, Swan River, MB 29.57
- Payden Hinton, Prince George, BC 10.4
- Paris Schneider, Hedley, BC 11.36
- Tayler Dunk, Campbellford, ON 12.91
Pole Bending Average
- Cassidy Weber, Carlyle, SK 62.591
- Mckinley Wall, Rocky View, AB 41.731
- Aspen Wollen, Baldonnel, BC 42.326
- Jaymie Conrad, Madden, AB 42.792
- Grace Giesbrecht, McMahon, SK 42.844
- Hannah McCannell, Carievale, SK 43.366
- Riley Anness, Kamloops, BC 43.97
- Sheradyn Griffith, Stockholm, SK 44.231
- Jill Marcenko, Rockglen, SK 44.327
- Daylyn Callison, Fort St. John, BC 45.129
- Payton Dawn, Amaranth, ON 46.8
- Payden Lillico, Lloydminster, SK 47.177
- Tayler Dunk, Campbellford, ON 50.215
- Jordyn Karl, Forest Grove, BC 52.279
- Halle Bedwell, Lloydminster, SK 53.231
- Cati McArthur, Red Deer County, AB 26.316
Saddle Bronc Average
- Carter Sandberg, Nanton, AB 68
- Chance Sjogren, Big Beaver, SK 63
- Brodie Roessler, Fairview, AB 57
- Ryan-Spur Reid, Savona, BC 44
Steer Wrestling Average
- Wade Roberts, Charlie Lake, BC 16.05
- Pacean DeLeeuw, Athabasca, AB 18.87
- Lincoln Yarama, Chase, BC 23.82
- Colter Taylor, Weldon, SK 25.77
- Tate Schmidt, Barrhead, AB 26.17
- Dallyn Panchuk, Saskatoon, SK 5.88
- David Butterwick, Botha, AB 5.95
- Kash Bonnett, Ponoka, AB 5.97
- Chase Quam, Saskatoon, SK 8.33
- Coy McPhee, Hanley, SK 10.93
Team Roping Average
- Landon Warren, Big Valley, AB Rudy Regehr, Strathmore, AB 7.6
- Clay Ellis, Sonningdale, SK Colt Kornfeld, Val Marie, SK 10.73
- Talia Powelson, Welling, AB Hanna Nunn, Cardston, AB 15.95
- Vanessa Caverly, Penticton, BC Justin Weaver, Kamloops, BC 21.05
Reined Cow Horse
Reined Cow Horse Average
- Jaycee Palmer, Nanton, AB 545
- Danita Esmond, Eyebrow, SK 529.5
- Taylor Gyger, Kamloops, BC 506
- Jordyn Karl, Forest Grove, BC 502.5
- Kaycee Scobey, Newbrook, AB 485.5
- Rayna Yasieniuk, Hafford, SK 447