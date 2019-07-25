National High School Rodeo Finals – The Canadians!

By Terri Masonand posted on

The 2019 National High School Finals Rodeo was held July 14-20 in Rock Springs, Wyo. The Canadians had a grand time and made the West proud!

Here is the list of who entered and how they finished up. Congratulations, everyone! For full results, visit nhsra.com

Team Standings (47 teams)

  1. Texas 12,260
  2. Alberta 2,675
  3. Saskatchewan 1,005
  4. British Columbia 420
  5. Ontario 70

Barrel Racing Average

  1. Brooke Lang, Cadillac, SK 52.304
  2. Taya Hamming, Falkland, BC 52.701
  3. Jacey Boyes, Souris, MB 35.875
  4. Maddy McGee, Deloraine, MB 36.162
  5. Jaymie Conrad, Madden, AB 36.203
  6. Daylynn Olliver, Vibank, SK 36.268
  7. Brooke Swaffield, Dawson Creek, BC 36.318
  8. Chloe Woods, Moosomin, SK 36.358
  9. Aspen Wollen, Baldonnel, BC 36.794
  10. Sheradyn Griffith, Stockholm, SK 37.352
  11. Payton Dawn, Amaranth, ON 37.383
  12. Reata Schlosser, Nanton, AB 41.245
  13. Hannah McCannell, Carievale, SK 41.508
  14. Nicole Laforce, High Level, AB 42.134
  15. Brittany Ollenberger, Pink Mountain, BC 42.284
  16. Brianna Billy, Williams Lake, BC 52.268
  17. Logan Resch, Maple Creek, SK 18.157

Bareback Riding — No Canadians Entered

Boys Cutting Average

  1. Kade Christianson, Nanton, AB 421
  2. Wyatte Copeland, Rose Prairie, BC 140
  3. Ben Mitchell, Twin Butte, AB 138

Breakaway Roping Average

  1. Mikenna Schauer, Halkirk, AB 8.58
  2. Hanna Nunn, Cardston, AB 11.48
  3. Cassidy Weber, Carlyle, SK 15.64
  4. Danita Esmond, Eyebrow, SK 15.88
  5. Hannah Gaudry, Domremy, SK 17.84
  6. Tayler Dunk, Campbellford, ON 2.92
  7. Falyn Thomson, High River, AB 3.37
  8. Hannah McCannell, Carievale, SK 3.97
  9. Paige Mizu, Conquest, SK 4.22
  10. Paris Schneider, Hedley, BC 6.13
  11. Payton Smith, Eckville, AB 12.49
  12. Vanessa Caverly, Penticton, BC 12.51

Bull Riding Average

  1. Quade Hughson, Foremost, AB 145
  2. Kade McDonald, Melville, SK 55

Tie-Down Roping Average

  1. Jason Smith, Wimborne, AB 30.53
  2. Stran Dunham, Souris, MB 19.73
  3. Kash Bonnett, Ponoka, AB 28.63
  4. Chase Quam, Saskatoon, SK 35.09
  5. Lincoln Yarama, Chase, BC 42.16
  6. Beau Cooper, Stettler, AB 12.38
  7. Tanner Lockie, Balgonie, SK 14.64
  8. Jaret Cooper, Vernon, BC 16.67

Girls Cutting Average

  1. Reata Schlosser, Nanton, AB 416
  2. Payton Smith, Eckville, AB 278
  3. Brooke Akune, New Dayton, AB 274
  4. Paige Mizu, Conquest, SK 265
  5. Payden Hinton, Prince George, BC 261
  6. Halle Bedwell, Lloydminster, SK 256
  7. Brooke Swaffield, Dawson Creek, BC 203

Goat Tying Average

  1. Kyla Kelly, Red Deer County, AB 24.31
  2. Brooke Swaffield, Dawson Creek, BC 26.92
  3. Cassidy Weber, Carlyle, SK 27.94
  4. Hanna Nunn, Cardston, AB 16.23
  5. Tori Brower, Stettler, AB 19.16
  6. Hannah McCannell, Carievale, SK 19.81
  7. Vanessa Caverly, Penticton, BC 20.41
  8. Taya Hamming, Falkland, BC 21.22
  9. Genevieve George, Wilcox, SK 24.58
  10. Jill Marcenko, Rockglen, SK 24.61
  11. Lara Beierbach, Whitewood, SK 27.32
  12. Jacey Boyes, Souris, MB 28.53
  13. Jenna McKay, Swan River, MB 29.57
  14. Payden Hinton, Prince George, BC 10.4
  15. Paris Schneider, Hedley, BC 11.36
  16. Tayler Dunk, Campbellford, ON 12.91

Pole Bending Average

  1. Cassidy Weber, Carlyle, SK 62.591
  2. Mckinley Wall, Rocky View, AB 41.731
  3. Aspen Wollen, Baldonnel, BC 42.326
  4. Jaymie Conrad, Madden, AB 42.792
  5. Grace Giesbrecht, McMahon, SK 42.844
  6. Hannah McCannell, Carievale, SK 43.366
  7. Riley Anness, Kamloops, BC 43.97
  8. Sheradyn Griffith, Stockholm, SK 44.231
  9. Jill Marcenko, Rockglen, SK 44.327
  10. Daylyn Callison, Fort St. John, BC 45.129
  11. Payton Dawn, Amaranth, ON 46.8
  12. Payden Lillico, Lloydminster, SK 47.177
  13. Tayler Dunk, Campbellford, ON 50.215
  14. Jordyn Karl, Forest Grove, BC 52.279
  15. Halle Bedwell, Lloydminster, SK 53.231
  16. Cati McArthur, Red Deer County, AB 26.316

Saddle Bronc Average

  1. Carter Sandberg, Nanton, AB 68
  2. Chance Sjogren, Big Beaver, SK 63
  3. Brodie Roessler, Fairview, AB 57
  4. Ryan-Spur Reid, Savona, BC 44

Steer Wrestling Average

  1. Wade Roberts, Charlie Lake, BC 16.05
  2. Pacean DeLeeuw, Athabasca, AB 18.87
  3. Lincoln Yarama, Chase, BC 23.82
  4. Colter Taylor, Weldon, SK 25.77
  5. Tate Schmidt, Barrhead, AB 26.17
  6. Dallyn Panchuk, Saskatoon, SK 5.88
  7. David Butterwick, Botha, AB 5.95
  8. Kash Bonnett, Ponoka, AB 5.97
  9. Chase Quam, Saskatoon, SK 8.33
  10. Coy McPhee, Hanley, SK 10.93

Team Roping Average

  1. Landon Warren, Big Valley, AB Rudy Regehr, Strathmore, AB 7.6
  2. Clay Ellis, Sonningdale, SK Colt Kornfeld, Val Marie, SK 10.73
  3. Talia Powelson, Welling, AB Hanna Nunn, Cardston, AB 15.95
  4. Vanessa Caverly, Penticton, BC Justin Weaver, Kamloops, BC 21.05

Reined Cow Horse

Reined Cow Horse Average

  1. Jaycee Palmer, Nanton, AB 545
  2. Danita Esmond, Eyebrow, SK 529.5
  3. Taylor Gyger, Kamloops, BC 506
  4. Jordyn Karl, Forest Grove, BC 502.5
  5. Kaycee Scobey, Newbrook, AB 485.5
  6. Rayna Yasieniuk, Hafford, SK 447

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