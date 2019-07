The 2019 National High School Finals Rodeo was held July 14-20 in Rock Springs, Wyo. The Canadians had a grand time and made the West proud!

Here is the list of who entered and how they finished up. Congratulations, everyone! For full results, visit nhsra.com

Team Standings (47 teams)

Texas 12,260 Alberta 2,675 Saskatchewan 1,005 British Columbia 420 Ontario 70

Barrel Racing Average

Brooke Lang, Cadillac, SK 52.304 Taya Hamming, Falkland, BC 52.701 Jacey Boyes, Souris, MB 35.875 Maddy McGee, Deloraine, MB 36.162 Jaymie Conrad, Madden, AB 36.203 Daylynn Olliver, Vibank, SK 36.268 Brooke Swaffield, Dawson Creek, BC 36.318 Chloe Woods, Moosomin, SK 36.358 Aspen Wollen, Baldonnel, BC 36.794 Sheradyn Griffith, Stockholm, SK 37.352 Payton Dawn, Amaranth, ON 37.383 Reata Schlosser, Nanton, AB 41.245 Hannah McCannell, Carievale, SK 41.508 Nicole Laforce, High Level, AB 42.134 Brittany Ollenberger, Pink Mountain, BC 42.284 Brianna Billy, Williams Lake, BC 52.268 Logan Resch, Maple Creek, SK 18.157

Bareback Riding — No Canadians Entered

Boys Cutting Average

Kade Christianson, Nanton, AB 421 Wyatte Copeland, Rose Prairie, BC 140 Ben Mitchell, Twin Butte, AB 138

Breakaway Roping Average

Mikenna Schauer, Halkirk, AB 8.58 Hanna Nunn, Cardston, AB 11.48 Cassidy Weber, Carlyle, SK 15.64 Danita Esmond, Eyebrow, SK 15.88 Hannah Gaudry, Domremy, SK 17.84 Tayler Dunk, Campbellford, ON 2.92 Falyn Thomson, High River, AB 3.37 Hannah McCannell, Carievale, SK 3.97 Paige Mizu, Conquest, SK 4.22 Paris Schneider, Hedley, BC 6.13 Payton Smith, Eckville, AB 12.49 Vanessa Caverly, Penticton, BC 12.51

Bull Riding Average

Quade Hughson, Foremost, AB 145 Kade McDonald, Melville, SK 55

Tie-Down Roping Average

Jason Smith, Wimborne, AB 30.53 Stran Dunham, Souris, MB 19.73 Kash Bonnett, Ponoka, AB 28.63 Chase Quam, Saskatoon, SK 35.09 Lincoln Yarama, Chase, BC 42.16 Beau Cooper, Stettler, AB 12.38 Tanner Lockie, Balgonie, SK 14.64 Jaret Cooper, Vernon, BC 16.67

Girls Cutting Average

Reata Schlosser, Nanton, AB 416 Payton Smith, Eckville, AB 278 Brooke Akune, New Dayton, AB 274 Paige Mizu, Conquest, SK 265 Payden Hinton, Prince George, BC 261 Halle Bedwell, Lloydminster, SK 256 Brooke Swaffield, Dawson Creek, BC 203

Goat Tying Average

Kyla Kelly, Red Deer County, AB 24.31 Brooke Swaffield, Dawson Creek, BC 26.92 Cassidy Weber, Carlyle, SK 27.94 Hanna Nunn, Cardston, AB 16.23 Tori Brower, Stettler, AB 19.16 Hannah McCannell, Carievale, SK 19.81 Vanessa Caverly, Penticton, BC 20.41 Taya Hamming, Falkland, BC 21.22 Genevieve George, Wilcox, SK 24.58 Jill Marcenko, Rockglen, SK 24.61 Lara Beierbach, Whitewood, SK 27.32 Jacey Boyes, Souris, MB 28.53 Jenna McKay, Swan River, MB 29.57 Payden Hinton, Prince George, BC 10.4 Paris Schneider, Hedley, BC 11.36 Tayler Dunk, Campbellford, ON 12.91

Pole Bending Average

Cassidy Weber, Carlyle, SK 62.591 Mckinley Wall, Rocky View, AB 41.731 Aspen Wollen, Baldonnel, BC 42.326 Jaymie Conrad, Madden, AB 42.792 Grace Giesbrecht, McMahon, SK 42.844 Hannah McCannell, Carievale, SK 43.366 Riley Anness, Kamloops, BC 43.97 Sheradyn Griffith, Stockholm, SK 44.231 Jill Marcenko, Rockglen, SK 44.327 Daylyn Callison, Fort St. John, BC 45.129 Payton Dawn, Amaranth, ON 46.8 Payden Lillico, Lloydminster, SK 47.177 Tayler Dunk, Campbellford, ON 50.215 Jordyn Karl, Forest Grove, BC 52.279 Halle Bedwell, Lloydminster, SK 53.231 Cati McArthur, Red Deer County, AB 26.316

Saddle Bronc Average

Carter Sandberg, Nanton, AB 68 Chance Sjogren, Big Beaver, SK 63 Brodie Roessler, Fairview, AB 57 Ryan-Spur Reid, Savona, BC 44

Steer Wrestling Average

Wade Roberts, Charlie Lake, BC 16.05 Pacean DeLeeuw, Athabasca, AB 18.87 Lincoln Yarama, Chase, BC 23.82 Colter Taylor, Weldon, SK 25.77 Tate Schmidt, Barrhead, AB 26.17 Dallyn Panchuk, Saskatoon, SK 5.88 David Butterwick, Botha, AB 5.95 Kash Bonnett, Ponoka, AB 5.97 Chase Quam, Saskatoon, SK 8.33 Coy McPhee, Hanley, SK 10.93

Team Roping Average

Landon Warren, Big Valley, AB Rudy Regehr, Strathmore, AB 7.6 Clay Ellis, Sonningdale, SK Colt Kornfeld, Val Marie, SK 10.73 Talia Powelson, Welling, AB Hanna Nunn, Cardston, AB 15.95 Vanessa Caverly, Penticton, BC Justin Weaver, Kamloops, BC 21.05

Reined Cow Horse

