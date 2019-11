CFR46 – Round 5 – Stock Draw!

Three Stock of the Year horses are in tonight’s Bareback “Eliminator” pen and one Bull of the Year in Bull Riding –

NOVEMBER 2 – PERFORMANCE #5 STOCK DRAW

BAREBACK Bk # Contestant Stock Stock # 1 97 JACOB STEMO K 156 ILLEGAL SMILE 228 2 94 LINDEN WOODS C5 F13 VIRGIL* 202 3 89 KODY LAMB B 313 MAYHEM 200 4 69 DANTAN BERTSCH N X81 SPILLED PERFUME 235 5 31 ORIN LARSEN C S-83 SPECIAL DELIVERY* 206 6 65 COLE GOODINE C S-77 SOAP BUBBLES 205 7 33 SPUR LACASSE C T-29 TRAIL DUST 207 8 23 CLINT LAYE C Z-16 ZIG ZAG CHERRY 210 9 46 TY TAYPOTAT C A-11 ACTUALLY GORGEOUS 216 10 21 KY MARSHALL O M22 OLS TUBS ROSS RIVER* 242 11 5 RICHMOND CHAMPION C W-14 WITLESS MARGIE 217 12 8 CALEB BENNETT O V-9 VEE BAR NINE 243 RR1 C W-38 WELCOME DELIVERY 211 RR2 K 286 CRITICAL SMILE 231

*Stock of the Year winner

SADDLE

BRONC Bk # Contestant Stock Stock # 1 77 LOGAN HAY CS U-7 UMBER BUBBLES 115 2 76 JAKE BURWASH VS 135 SPLIT DECISION 145 3 91 DAWSON DAHM FS 40 DARK SECRET 127 4 62 KOLE ASHBACHER CS A-73 AMAZON HILLS 118 5 48 JAKE FINLAY KS 531 GONE COUNTRY 133 6 90 CORT SCHEER C5S X92 NORTHERN LIGHTS 102 7 55 DUSTY HAUSAUER OS W42 COMEBACK RED 139 8 43 KOLBY WANCHUK BS 711 RUBELS 100 9 34 JAKE WATSON JDSN 242 TOOL TIME 404 10 7 DAWSON HAY CS W-1 WEEKEND DEPARTURE 116 11 13 BEN ANDERSEN CS R62 REDON ACRES 113 12 1 ZEKE THURSTON CSN A-30 ALLOT OF MONEY 403 RR1 CS T-38 TIMELY DELIVERY 114 RR2 VS 273 STACK EM UP 144

BULLS Bk # Contestant Stock Stock # 1 57 ZANE LAMBERT KKB 318 IVY LEAGUE 309 2 95 TODD CHOTOWETZ OB 227 PINK PANTHER 333 3 18 JACOB GARDNER OB A32 OLS TUBS ANIKAS PET 332 4 75 TY ELLIS JDB 303 WINCHESTER 307 5 83 KYLE BROWN NB 504 RIGGS 314 6 73 CODY LEE COVERCHUK OB 425 HOMEGROWN 328 7 63 LONNIE WEST OB 379 FALLING ROCK 326 8 41 JARED PARSONAGE C5B 40 DIRECTOR ASSISTANT 303 9 93 GARRETT GREEN SPB -52 POSITIVELY BANGIN 334 10 19 SAGE KIMZEY C5B 409 MOO CHA CHA 301 11 10 JORDAN HANSEN CB -201 NIGHT MOVES* 305 12 2 EDGAR DURAZO OB 17 BOMBSHELL 327 RR1 OB 252 RICHIE BROS BLUE MONKEY 325 RR2 OB 22 MR. SUNSHINE 331

*Stock of the Year winner