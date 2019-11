CFR#46 – Round 6 – Stock Draw for the Finale!

By

NOVEMBER 3 – PERFORMANCE #6 STOCK DRAW

BAREBACK Bk # Contestant Stock Stock# 1 94 LINDEN WOODS K 552 DOUBLE DIPPIN 227 2 97 JACOB STEMO K 232 UPTOWN FLASH 230 3 46 TY TAYPOTAT C A-47 ARBITRATOR JOE 215 4 89 KODY LAMB KK 568 IMPERIAL BEACH 222 5 23 CLINT LAYE C A-91 AGENT LYNX 212 6 69 DANTAN BERTSCH N 118 STEVIE KNICKS*(2019) 234 7 21 KY MARSHALL V 73 TRUE GRIT*(2013) 247 8 65 COLE GOODINE KK 253 SUNDANCE KID 221 9 33 SPUR LACASSE K 841 STREET DANCE 226 10 8 CALEB BENNETT C Y-92 YIPPEE KIBITZ 213 11 5 RICHMOND CHAMPION KK 148 OAK RIDGE 220 12 31 ORIN LARSEN C Z-51 ZULU WARRIOR 214 RR1 C5 A11 ONEY 203 RR2 CN Z-63 ZASTRON ACRES 505 RR3 O S91 AMERICAN THUMPER 240 RR4 BN 0 MOONLIGHT CRUSH 500 RR5 RN CY31 CHRISTIAN 502

*Bareback Horse of the Year (Year in brackets)

SADDLE BRONC Bk # Contestant Stock Stock# 1 76 JAKE BURWASH CS S-66 STAMPEDE WARRIOR 120 2 48 JAKE FINLAY KKS 295 AS IF 131 3 55 DUSTY HAUSAUER C5S 333- KITTY WHISTLE 103 4 77 LOGAN HAY KS 23 ARTIFICIAL COLOURS 134 5 91 DAWSON DAHM CS W-16 WILD CHERRY 121 6 62 KOLE ASHBACHER OS B8 OLS TUBS LITTLE MUFFIN 142 7 43 KOLBY WANCHUK CS S-65 SHADOW WARRIOR 119 8 34 JAKE WATSON CS Z-1 ZEALOUS DEPARTURE 117 9 90 CORT SCHEER OS 508 LUNATIC PARTY*2013-2015) 140 10 13 BEN ANDERSEN NS 242 GET SMART*(2010-2011; 2016-2017; 2019) 137 11 7 DAWSON HAY CS Y-15 Y U R FRISKY 122 12 1 ZEKE THURSTON KS 778 COPPER CAT 136 RR1 CS A-1 ARRIVING KAMLOOPS 123 RR2 OS XW OLS TUBS MAGIC CARPET 141 RR3 C5S 184 HIGH VALLEY 104 RR4 VS 201 RISE AND SHINE 146

*Horse of the Year (Year in brackets)