2020 NFR – Canadian Stock

The Wrangler National Finals Rodeo is setting up to be like no other.

Texas got the nod for many reasons as the place to hold the 2020 World Champion-deciding event, and it will run Dec 3–12, 2020 @ 6:45 p.m. Central Time nightly from Globe Life Field in Arlington, Texas.

To start, here is the rough stock chosen to strut their stuff. I have the Canadian stock first, then the full roster for Bareback, Saddle Bronc and the Bulls.

The first number is the animal’s NFR stock number; the second is the animal’s brand, then their name, and then whether they come out the left-hand or right-hand delivery chute.

There are usually three chutes on each side of the out gate. Right-hand Delivery means the animal’s right side is against the chute gate, and Left-hand Delivery is when the animal’s left side is against the chute gate. The chute closest to the outgate is the Back; the next is the Middle, and the chute that is closest to the crowd is the Front.

Stock contractors know their animals, and to ensure the best trip possible for both stock and rider, they know which chute the animal likes best. While chute preference is often Left or Right, in some cases, they are more specific. For example, RF means Right-Hand Delivery at the Front of the chutes; RB means Right-Hand Delivery at the Back of the chutes, and sometimes, you’ll see LMB, and that means Left-hand Delivery from either the Middle or Back chute.

And with that, here is the list of Canadian stock that is making the trip south, followed by the full roster:

2020 NFR Bareback Horses

NFR Stock # Brand Name Delivery Stock Contractor

2020 NFR Bareback Horses Full List

NFR Stock # Brand Name Delivery Stock Contractor

1 570 Killer Bee R Beutler & Son Rodeo Co.

2 303 Bad Influence L Beutler & Son Rodeo Co.

3 111 Bar Talk L Beutler & Son Rodeo Co.

4 122 Anything Goes L Beutler & Son Rodeo Co.

5 40 Black Kat L Beutler & Son Rodeo Co.

6 90 South Suds L Beutler & Son Rodeo Co.

7 316 Tic Tac L Beutler & Son Rodeo Co.

8 416 Redigo L Beutler & Son Rodeo Co.

9 313 Mayhem R Big Stone Rodeo Inc.

10 20 Ted L Bridwell Pro Rodeos

11 M438 Wild N Blue L Bridwell Pro Rodeos

12 327 Meat Sweats RB Bridwell Pro Rodeos

13 191 Girl Crush LB Bridwell Pro Rodeos

14 374 Mary R Bridwell Pro Rodeos

15 301 Famous Dex RB Brookman Rodeo

16 202 Rude Roommate LB Brookman Rodeo

17 308 Corona Kate E Brookman Rodeo

18 307 Ragin’ Lunatic R Brookman Rodeo

19 476 Friendly Skies R Burch Rodeo Co.

20 F13 Virgil L C5 Rodeo Company

21 D39 Make Up Face R C5 Rodeo Company

22 144 Black Eye R C5 Rodeo Company

23 A-47 Arbitrator Joe R Calgary Stampede

24 A-91 Agent Lynx L Calgary Stampede

25 X-9 Xplosive Skies L Calgary Stampede

26 Y-5 You See Me L Calgary Stampede

27 Y-92 Yippee Kibitz L Calgary Stampede

28 Z-51 Zulu Warrior L Calgary Stampede

29 S-77 Soap Bubbles R Calgary Stampede

30 S48 William Wallace R Cervi Championship Rodeo

31 406 Big Sky RBM Championship Pro Rodeo

32 6L4 Smack Daddy RBM Championship Pro Rodeo

33 CJ02+ Blessed Day RB Championship Pro Rodeo

34 L00 River Bugs L Championship Pro Rodeo

35 308 Vegas Confused R Championship Pro Rodeo

36 41 Pop A Top L Fettig Pro Rodeo

37 107 Colorado Bulldog L Fettig Pro Rodeo

38 608 Lil Red Hawk LM Flying U Rodeo

39 215- Full Baggage L Frontier Rodeo Co.

40 16 Gun Fire R Frontier Rodeo Co.

41 601 Showstopper L Frontier Rodeo Co.

42 071 Delta Ship L Frontier Rodeo Co.

43 906+ Tip Off R Frontier Rodeo Co.

44 08 Night Fist R Frontier Rodeo Co.

45 28 Painted Smoke L Frontier Rodeo Co.

46 -179 Barry’s Girl L Hampton Pro Rodeo

47 110 Redzilla R Hi Lo Pro Rodeo

48 -001 Wilson Sanchez R Hi Lo Pro Rodeo

49 H10 Pretty Woman L Hi Lo Pro Rodeo

50 272 High Heels L Hi Lo Pro Rodeo

51 C271 Life Jacket LMF J Bar J

52 F43 All Pink RBM J Bar J

53 J02+ Blessed Assurance LF J Bar J

54 J07 Shady Lounge LFM J Bar J

55 N15- Straight Moonshine LMB J Bar J

56 N358 Yum Bugs RB J Bar J

57 228 Braggin Rights R Muddy Creek Pro Rodeo

58 118 OLS Tubs Stevie Knicks RF Northcott Macza Pro Rodeo

59 X81 OLS Tubs Spilled Perfume LF Northcott Macza Pro Rodeo

60 99 Painted River L Pete Carr Pro Rodeo

61 319 San Angelo Sam R Pete Carr Pro Rodeo

62 213 Good Time Charlie L Pete Carr Pro Rodeo

63 295 Fancy Free R Pete Carr Pro Rodeo

64 404- Top Flight LM Pickett Pro Rodeo

65 6504- Scarlet Fever RB Pickett Pro Rodeo

66 9504- Scarlet Belle LMB Pickett Pro Rodeo

67 807 Shady Nights LMF Pickett Pro Rodeo

68 904 Top Notch LF Pickett Pro Rodeo

69 304 Top Egyptian LB Pickett Pro Rodeo

70 104 Topped Off LMF Pickett Pro Rodeo

71 2708 Night Crawler LMF Pickett Pro Rodeo

72 1608- Uncapped LMF Pickett Pro Rodeo

73 9824 Freckled Frog RMF Pickett Pro Rodeo

74 045 Faded Night LM Pickett Pro Rodeo

75 304- Scarlet from Hell LMB Pickett Pro Rodeo

76 3404- Night Flight LMF Pickett Pro Rodeo

77 4504- New Scarlet LMF Pickett Pro Rodeo

78 406- Network Gazer RMF Pickett Pro Rodeo

79 447 Natural Hell LBM Pickett Pro Rodeo

80 106- Night Star RBM Pickett Pro Rodeo

81 633 Craig at Midnight LBM Powder River Rodeo

82 384 Two Buck Chuck RB Powder River Rodeo

83 7803 Black Leg LM Powder River Rodeo

84 9873 Knot So Foxy RBM Powder River Rodeo

85 981 Rich N Fancy LB Powder River Rodeo

86 651 Ankle Biter L Rafter G Rodeo Co.

87 060 Sozo R Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

88 127 Irish Eyes L Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

89 238 Great Nation L Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

90 301 Outlaw Tunes R Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

91 331 Prairie Rose L Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

92 336 Mental Illness L Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

93 432 Bronc Riding Nation L Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

94 J19 Junior Bonner L Stace Smith Pro Rodeos

95 987 Cactus Black L Stace Smith Pro Rodeos

96 K10 Mr. Harry R/E Stace Smith Pro Rodeos

97 T82 Ain’t No Angel L The Cervi Brothers

98 W43 Amos Moses L The Cervi Brothers

99 N20 Devil’s Advocate LF Three Hills Rodeo

100 L7 Weenie LM Three Hills Rodeo

101 K7 Big Show R Three Hills Rodeo

102 027 Tarnished Silver L Three Hills Rodeo

103 308 Beaver Valley L Vold Rodeo Co.

104 73 True Grit RF Wayne Vold Rodeo Co.

105 838 Mucho Dinero RB Wayne Vold Rodeo Co.

Saddle Broncs

NFR Stock # Brand Name Delivery Stock Contractor

Saddle Broncs

NFR Stock # Brand Name Delivery Stock Contractor

1 113 All or Nothin L Andrews Rodeo

2 810 American Hat’s Positive Times L Andrews Rodeo

3 H09 Brutus L Andrews Rodeo

4 C27 Firelane L Andrews Rodeo

5 A54 Cracker Jack L Andrews Rodeo

6 007 James Bond L Bailey Pro Rodeo

7 014 Rip Cord L Bailey Pro Rodeo

8 3+10 Son of Sadie RB Bar T Rodeo

9 804 Pinto Pass L Bar T Rodeo

10 P3Z Lady Vain L Bar T Rodeo

11 M6Z Hell Boy R Bar T Rodeo

12 M6A Vudu Doll R Bar T Rodeo

13 P1B Jitter Bug L Bar T Rodeo

14 830 Wound Up L Beutler & Son Rodeo Co.

15 110 Cimarron Jack R Beutler & Son Rodeo Co.

16 615 Rage L Beutler & Son Rodeo Co.

17 663 Spotted Blues LB Big Bend Rodeo Co.

18 446 Kool Toddy R Big Bend Rodeo Co.

19 447 Major Huckleberry L Big Bend Rodeo Co.

20 822 Shady Lady R Big Bend Rodeo Co.

21 711 Rubels L Big Stone Rodeo Inc.

22 331 Indian Burn R Bridwell Pro Rodeos

23 371 Momma’s Boy LB Bridwell Pro Rodeos

24 R4 Kid Rock RB Brookman Rodeo

25 74 Flirtacious R Brookman Rodeo

26 873 Lunatic from Hell L Burch Rodeo Co.

27 946 Bubble Bath L Burch Rodeo Co.

28 927 Maria Bartiromo R Burch Rodeo Co.

29 00 Double D R C5 Rodeo Company

30 333- Kitty Whistle R C5 Rodeo Company

31 S-65 Shadow Warrior L Calgary Stampede

32 S-66 Stampede Warrior L Calgary Stampede

33 S-83 Special Delivery R Calgary Stampede

34 T-65 Tiger Warrior L Calgary Stampede

35 W-16 Wild Cherry L Calgary Stampede

36 X-55 Xena Warrior L Calgary Stampede

37 Y-15 Y U R Friskey R Calgary Stampede

38 Y-38 Yesterdays Delivery L Calgary Stampede

39 Z-92 Zaka Kibitz L Calgary Stampede

40 V40 Ricky Bobby L Cervi Championship Rodeo

41 U82 Hitman R Cervi Championship Rodeo

42 W25 Avenger R Cervi Championship Rodeo

43 W2 Risky Business L Cervi Championship Rodeo

44 L02+ Stacked Deck RMF Championship Pro Rodeo

45 025 Feather Fluffer R Championship Pro Rodeo

46 102 Meat Cracker R Championship Pro Rodeo

47 445 Damaged Goods R Championship Pro Rodeo

48 445 Bay Wolf L Corey & Lange Rodeo

49 85 Tear Drop L Corey & Lange Rodeo

50 764 Bartender L Dakota Rodeo

51 208 Cash Deal R Dakota Rodeo

52 -09 Cover Girl R Dakota Rodeo

53 87 Miss Nancy L Diamond G Rodeo

54 788 Spring Planting LB Flying 5 Rodeo Co.

55 875 Wall Street L Four Star Rodeo Co.

56 302 Medicine Woman R Frontier Rodeo Co.

57 83 Maple Leaf L Frontier Rodeo Co.

58 47 Big News L Frontier Rodeo Co.

59 102 Miss Ellie L Frontier Rodeo Co.

60 471 Delta Force L Frontier Rodeo Co.

61 832 Yellowstone R Frontier Rodeo Co.

62 957 Crossfire E Frontier Rodeo Co.

63 40 Mr. Worldwide L Harper & Morgan Rodeo Co.

64 086 Toma Jo R Hi Lo Pro Rodeo

65 010 Larry Culpepper R Hi Lo Pro Rodeo

66 074 Billie R Hi Lo Pro Rodeo

67 C68 In the Lu LFM J Bar J

68 F02 Hell on Hooves LF J Bar J

69 J15 Straight Jacket LMF J Bar J

70 022 Onion Ring R Korkow Rodeos

71 721 Total Equine’s Angel Fire L Lancaster & Jones Pro Rodeo Co.

72 459 Sue City Sue R Mo Betta Rodeo Co.

73 242 OLS Tubs Get Smart RF Northcott Macza Pro Rodeo

74 508 Lunatic Party LF Outlaw Buckers

75 XW OLS Tubs Magic Carpet RF Outlaw Buckers

76 B8 OLS Tubs Little Muffin L Outlaw Buckers

77 170 Secret Agent R Pete Carr Pro Rodeo

78 474 Dirty Jacket R Pete Carr Pro Rodeo

79 015 Big Tex R Pete Carr Pro Rodeo

80 971 Delta Dawn LMF Pickett Pro Rodeo

81 1708 Watch the Night LM Pickett Pro Rodeo

82 -42 Miss Valley RB Powder River Rodeo

83 C480 Double Take RMF Powder River Rodeo

84 814 Three Belles R Rafter G Rodeo Co.

85 147 Flood Tide RF Rosser Rodeo

86 057 Marquee R Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

87 607 Robin Hood R Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

88 108 Black Tie L Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

89 914 Best Hope R Silver Spurs Club

90 204- Resistol’s Top Hat R Stace Smith Pro Rodeos

91 568 Utopia L Stace Smith Pro Rodeos

92 529 Flashcard Champ L/E Stace Smith Pro Rodeos

93 747 South Point L Sutton Rodeo

94 918 Prom Nite ER Sutton Rodeo

95 204 Sweet Emotion L Sutton Rodeo

96 427 Stroke Me L Sutton Rodeo

97 T54 2 Cookies R The Cervi Brothers

98 V60 Womanizer L The Cervi Brothers

99 I7 All Country L Three Hills Rodeo

100 J28 Angel Eyes R Three Hills Rodeo

101 J10 Final Feather R Three Hills Rodeo

102 J3 Ruben R E Three Hills Rodeo

103 I8 Snatchy R Three Hills Rodeo

104 00 Awesome Sauce R United Pro Rodeo

105 830 Sun Glow R Vold Rodeo Co.

Bulls

2020 NFR Bulls

Brand Name Delivery Stock Contractor

2020 NFR Bulls

Brand Name Delivery Stock Contractor

1 3121 Relentless R 4L & Diamond S

2 270 House of Pain L 4L & Diamond S

3 30 Pass the Booze L 4L & Diamond S

4 57 Diddy Wa Diddy L Andrews Rodeo

5 F15 Cool Arrow L Andrews Rodeo

6 F42 Velocity R Andrews Rodeo

7 F50 Wild Onion L Andrews Rodeo

8 X27 Last Resort L Andrews Rodeo

9 56 Angel’s Landing L Bar T Rodeo

10 -51 Hammer Head R Bar T Rodeo

11 147 Goofy L Bar T Rodeo

12 -111 Pot Licker L Barnes PRCA Rodeo

13 251 Muley Madness L Beutler & Son Rodeo Co.

14 551 Day Money L Beutler & Son Rodeo Co.

15 R62 Smoke Stack L Beutler & Son Rodeo Co.

16 306 Roll Tide L Beutler & Son Rodeo Co.

17 524 Cliff Hanger L Big Rafter Rodeo

18 312 Crossfire Cowboy L Big Rafter Rodeo

19 35 Spotted Demon R Big Stone Rodeo Inc.

20 W20 War Cry L Big Stone Rodeo Inc.

21 305 Crowd Pleaser L Bridwell Pro Rodeos

22 P43 Hou’s Bad News R Bridwell Pro Rodeos

23 Z55 Hot Axe R Brookman Rodeo

24 223 Silent Night L Building Champions

25 312 G-Eazy R Burch Rodeo Co.

26 40 Director’s Assistant R C5 Rodeo Company

27 777 Yellowstone L Cervi Championship Rodeo

28 7X Smoke Wagon L Cervi Championship Rodeo

29 509 King Herod L Championship Pro Rodeo

30 28C Newsome R Championship Pro Rodeo

31 Z018 Rewind R Corey & Lange Rodeo

32 -533 Billy Hell R Corey & Lange Rodeo

33 511T Stretch R Dakota Rodeo

34 -323 Biker Bob L Dakota Rodeo

35 51 Safety Meeting L Dakota Rodeo

36 449 Jive Turkey L Dakota Rodeo

37 D23 War Party R Diamond G Rodeos

38 W55 War Fury R Diamond G Rodeos

39 334 Hell Hound R Four Star Rodeo Co.

40 560 Bit-a-Bad News R Four Star Rodeo Co.

41 31C Bootlegger L Frontier Rodeo Co.

42 305K Lookin Up L Frontier Rodeo Co.

43 411 Magic Poison R Frontier Rodeo Co.

44 4 Matthew R Generations Pro Rodeo

45 4113 Big Hat L Harper & Morgan Rodeo Co.

46 412 Pickup Man L Harper & Morgan Rodeo Co.

47 115 Black Out L Harper & Morgan Rodeo Co.

48 6C Troll R Hi Lo Pro Rodeo

49 6618 Lipps R Hi Lo Pro Rodeo

50 3495 Lucky Charm L Honeycutt Rodeo

51 6835 Rip L Hurst & TNT Pro Rodeo

52 52 Funhater L J Bar J

53 71 Kool Cruzer R JS Rodeo

54 517 Standard Tuesday R Korkow Rodeos

55 3 Total Bull’s Arizona Cat L Lancaster & Jones Pro Rodeo Co.

56 58 Hot Flash L Lancaster & Jones Pro Rodeo Co.

57 512 Propaganda R Muddy Creek Pro Rodeo

58 68D Slinging Rubber L New Frontier Rodeo

59 15 Sunny R Northcott Macza Pro Rodeo

60 269 Fish Camp L Outlaw Buckers

61 069 Brahma Boots Chrome R Outlaw Buckers

62 149 Big Red L Pete Carr Pro Rodeo

63 277 Butter Bean R Pete Carr Pro Rodeo

64 370 Tequila Worm L Pete Carr Pro Rodeo

65 67B Bumble Bee E/R Pete Carr Pro Rodeo

66 317 Lonesome You R Pickett Pro Rodeo

67 41B- Cool Customer L Powder River Rodeo

68 32Y SweetPro’s Bruiser L Powder River Rodeo

69 16C Strange Cargo R Powder River Rodeo

70 43C- Chiseled R Powder River Rodeo

71 561C Hocus Pocus R Powder River Rodeo

72 422 Dragon’s Breath L Rafter G Rodeo Co.

73 201 Chosin One R Rafter G Rodeo Co.

74 421 Freddy Fender L Rafter G Rodeo Co.

75 207 Nose Bender L Rafter H Rodeo Livestock

76 141 Bet on Black L Rafter H Rodeo Livestock

77 412 Eyebrows R Rocky Mountain Rodeo

78 5108 Havelina R Rosser Rodeo

79 168 Pistol Whip L Salt River Rodeo Co.

80 120 Rocky Road R Salt River Rodeo Co.

81 209 Bad Beagle L Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

82 911 Hy Test L Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

83 07-D Hou’s Counting L Sankey Pro Rodeo & Phenom Genetics

84 27 Baker Act L Silver Spurs Club

85 57 Tino’s Especial R Stace Smith Pro Rodeos

86 81A Buck Jam L Stace Smith Pro Rodeos

87 53B Bet on Black R Stace Smith Pro Rodeos

88 505 Outer Limits L Stace Smith Pro Rodeos

89 M5 Soy El Fuego L Stockyards Pro Rodeo

90 580 Silver Lining L Stockyards Pro Rodeo

91 5X Near Miss R Summit Pro Rodeo

92 529 Area 51 R Three Hills Rodeo

93 4-4 Diamond Cutter R United Pro Rodeo

94 823 Happy Days L United Pro Rodeo

95 345 Meeko R United Pro Rodeo

96 55 Pookie Holler R Universal Pro Rodeo

97 404 Red Harvest R Universal Pro Rodeo

98 C5 Slinger L Universal Pro Rodeo

99 J14 Bar Fly L Vold Rodeo Co.

100 522 Vertigo Spy R Wayne Vold Rodeo Co.